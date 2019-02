Lieve calo cause al Tribunale ecclesiastico

I matrimoni dichiarati nulli dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro nel 2018 sono stati 189, 111 le cause chiuse con sentenza affermativa, una dichiarata estinta e 78 prossime alla sentenza. In calo il numero di nuovi procedimenti introdotti: 94 nel 2018 rispetto alle 106 del 2017.

La relazione sull'attività del Tribunale ecclesiastico è stata tenuta da padre Krzysztof Pawlik, vicario giudiziale, alla presenza del vescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, e di quello di Terni, monsignor Giuseppe Piemontese.

"Le cause di nullità trattate rappresentano il momento finale di un percorso di coppia basato, in genere, su un vizio iniziale che rende nullo il vincolo stesso" ha detto padre Pawlik. "Le coppie che chiedono l'annullamento - ha aggiunto - arrivano da percorsi umani diversi, ma che tendono tutti alla necessità di rimettere ordine nella propria vita".