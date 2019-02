Anci Umbria solidale con sindaco Terni

"Piena solidarietà" al sindaco di Terni Leonardo Latini, da parte del presidente di Anci Umbria Francesco De Rebotti, dopo la scritta "intimidatoria e ingiuriosa" comparsa su un muro della biblioteca comunale.

"Un gesto deplorevole - afferma De Rebotti - che va fermamente condannato. La violenza e le minacce non hanno nulla a che fare con la democrazia, e il confronto politico si attua nelle sedi e nei modi opportuni, non certo con le minacce. Sono atti che non appartengono all'Umbria, una regione vocata alla pace e alla democrazia".