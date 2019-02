Tajani, Ast è risorsa fondamentale

"L'Ast rappresenta una risorsa fondamentale per Terni, l'Umbria e l'Italia, ma non possiamo pagare il prezzo della sovraccapacità produttiva della Cina. Bisogna puntare sulla qualità dei prodotti che escono dalle acciaierie": lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo all'ANSA sulla situazione dell'acciaieria a margine della visita a Molino Silla di Amelia.

"Sono anni che mi batto - ha ricordato ancora Tajani -, l'ho fatto da deputato, da commissario europeo all'Industria, lo continuo a fare da presidente del Parlamento europeo. Con le nuove norme antidumping volute fortemente dal Parlamento europeo e dallo stesso presidente siamo riusciti a porre una barriera di protezione sull'industria dell'acciaio. Non basta - ha concluso Tajani -, bisogna andare avanti, impedire che Terni veda indebolita la sua produzione".