(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 FEB - "Norcia e le nuove tecnologie: la città che guarda al futuro", se ne è parlato nella giornata di apertura della 56/a edizione di "Nero Norcia", nel corso di un incontro che ha visto come speciali uditori gli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

"Parliamo di futuro e vogliamo farlo con voi che lo rappresentate e potete contribuire alla crescita della nostra città in ottica di smart city", ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, rivolgendosi alla giovane platea. "Approcciarsi alle nuove tecnologie significa entrare in un mondo in cui più si impara e in cui più si capisce quanto c'è da imparare.

L' amministrazione comunale guarda alle nuove tecnologie come un volano importante per lo sviluppo socio economico della nostra comunità. Abbiamo dunque necessità che i nostri giovani - ha detto ancora Alemanno - abbiano una formazione adeguata, per utilizzare al meglio questi strumenti che proiettano la nostra città nel futuro".