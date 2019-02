Marini,Europee importanti per democrazia

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Le elezioni europee rappresentano una sfida importante per la democrazia nei nostri Paesi.

L'Unione europea si trova veramente a un bivio e, di fronte alle sfide del cambiamento climatico o della lotta alla povertà, sappiamo che l'unica risposta concreta è quella di rifondare l'Europa su un nuovo patto sociale". Lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che, in qualità di presidente del Gruppo Pse al Comitato europeo delle Regioni, prende parte a Madrid al Congresso del Partito socialista europeo (Pse); una due giorni che lancia la campagna per le elezioni europee della famiglia progressista e si concluderà oggi con l'ufficializzazione della candidatura per il Pse dell'attuale vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, a Presidente della Commissione e con l'adozione del Manifesto per le elezioni europee, al quale il Gruppo Pse al Comitato europeo delle Regioni ha contribuito inserendo anche la visione delle Città e delle Regioni progressiste europee.

"Le elezioni europee - ha sottolineato la presidente Marini - saranno un'occasione storica per definire quale futuro vogliamo. Come socialisti europei, vogliamo portare avanti la battaglia per costruire una società più equa, basata sulla solidarietà, l'uguaglianza, lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale. Per lanciare la campagna per le elezioni europee ed eleggere Frans Timmermans come candidato del Pse - ha aggiunto - non ci sarebbe potuto essere posto migliore in Europa di Madrid, in Spagna, che ha un leader come Pedro Sánchez, che sostiene fermamente l'idea di un'Europa sociale, femminista, sostenibile e unita. È un segnale forte" Durante il congresso - riferisce una nota della Regione Umbria - la presidente Marini è intervenuta in particolare sul tema della politica di coesione, ricordando che: "I nostri territori e i nostri cittadini hanno bisogno di una politica di coesione più forte, che rimane l'espressione più concreta della solidarietà in Europa attraverso la moltitudine di progetti che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone. È fondamentale - ha detto - continuare a investire sulla politica di coesione, anche per contrastare il crescente distacco dei cittadini dall'Europa".