Basilica di Norcia aperta per un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - La Basilica di San Benedetto "aperta" di nuovo al pubblico.

In via del tutto eccezionale, dopo l'accensione della fiaccola benedettina, la gente presente oggi a Norcia è potuta rientrare all'interno della "casa" del patrono d'Europa, calcando così i marmi della navata centrale, nella parte liberata dalle macerie.

Sono state molte le persone che hanno voluto vivere l'emozione di vedere da vicino quel che resta della Basilica.

Compresi i grandi massi che sono ancora da rimuovere nella zona centrale della chiesa, a ridosso del campanile. È stato possibile per alcune ore entrare nella Basilica distrutta dal terremoto grazie al percorso in sicurezza realizzato dalla soprintendenza alle belle arti dell'Umbria e dal Comune di Norcia, sotto il controllo dei vigili del fuoco.

Particolarmente emozionata la comunità monastica benedettina, guidata dal priore padre Benedetto Nivakoff, che per alcuni momenti ha potuto rivivere la propria "casa".