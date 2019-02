Tiro a volo: Qatar Open,azzurri favoriti

(ANSA) - DOHA, 22 FEB - Il Qatar Open di tiro a volo entra nel vivo. Dopo gli allenamenti ufficiali, da domani 169 tiratori arrivati a Doha da 35 nazioni si alterneranno sulle pedane del Lusail Shooting Complex per affrontare le prime tre serie della competizione di Fossa Olimpica. In lizza anche l'Italia del ct Albano Pera, che per la gara maschile ha scelto Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis, il vicecampione olimpico di Londra Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Valerio Grazini e il veterano azzurro Giovanni Pellielo. Per la prova delle donne iscritte Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Silvana Maria Stanco, Enrica Sessa, Jessica Rossi e Fiammetta Rossi. "La partecipazione a questa gara è propedeutica alla stagione internazionale Issf che comincia a marzo - spiega Pera -. Nelle prove di Coppa del Mondo saranno in palio le Carte Olimpiche per Tokyo 2020 e il nostro obiettivo è quello di conquistarne il più possibile. Quindi è fondamentale presentarsi agli appuntanti ufficiali al massimo della forma".