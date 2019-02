Tajani domani a Norcia per Fiaccola

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 FEB - Domani alle 16 il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà a Norcia per accendere la fiaccola benedettina direttamente all'interno della Basilica di San Benedetto, quasi interamente crollata per il terremoto del 2016.

Nel corso della cerimonia consegnerà al sindaco Nicola Alemanno una parte dei proventi del premio Carlo V (assegnatogli per il suo impegno istituzionale a favore del processo di costruzione e integrazione europea, il 9 maggio scorso dal Re Felipe IV nel Monastero di Yuste) che sarà destinato al restauro della campana della Torre Civica. (ANSA).