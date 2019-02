Proseguono lavori Radiologia Terni

Proseguono i lavori di ristrutturazione dell'intera area di Radiologia dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: secondo il programma, condiviso e concordato dalla direzione aziendale e dal dottor Giovanni Passalacqua, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia terapeutica e interventistica, a novembre tutti i lavori dovrebbero essere terminati.

Dopo la sostituzione di una delle due risonanze magnetiche avvenuta a marzo del 2017 - spiega una nota dell'Ospedale -, lo scorso agosto al primo piano si sono conclusi i lavori per la realizzazione di una nuova sala angiografica in continuità con la sala ibrida di prossima attivazione (sarà inaugurata entro marzo). Subito dopo, al secondo piano seminterrato è stato realizzato un ascensore che rende autonomo il servizio Tac da accesso esterno, in modo da consentire un utilizzo regolare e ottimale del servizio. Nel mese di novembre sono poi iniziati i lavori nella semiala del secondo seminterrato.