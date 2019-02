Carfagna, bene espulsione post sessista

"La Lega espelle il consigliere comunale Galli per gli insulti rivolti a Emma Marrone. Molto bene!": lo scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Twitter.

"Il sessismo - ha sottolineato l'on. Carfagna - è una grave discriminazione e chi insulta le donne non può rappresentare i cittadini. La politica per prima deve dare il buon esempio".