Borrelli,legge unica sulla ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "Come abbiamo una legge sull'intervento di Protezione civile, mi auguro che possa esserci una legge sulla ricostruzione che sia unica per tutti i territori del nostro Paese". È quanto ha detto all'ANSA il capo dipartimento della Prociv nazionale, Angelo Borrelli, presente a Norcia per l'inaugurazione della mostra mercato del tartufo e dei prodotti della Valnerina.

"Avere un testo unico per la ricostruzione - ha aggiunto - sarà la vera svolta per gestire al meglio i post calamità che siano ad esempio terremoti o alluvioni". Borrelli ha sottolineato anche l'importanza di potersi avvalere di "professionisti che possano lavorare solo su queste vicende e non ricominciare ogni volta a ricreare Uffici speciali e formare da zero il personale". Temi che il capo della Protezione civile dice di averne discusso anche nella giornata di ieri con il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Vito Crimi.