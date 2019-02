Umbria jazz promuove musica nelle scuole

Compiere azioni strutturali per introdurre il jazz nelle scuole di ogni ordine e grado per arrivare così anche ad una striscia quotidiana di appuntamenti durante il festival di luglio dedicata ai più piccoli: nasce con queste finalità il progetto 'Uj4Kids', nuovo percorso didattico e sperimentale di Umbria jazz presentato a Perugia dalla Fondazione Uj e Regione.

Era il 21 febbraio di un anno fa - è stato ricordato - quando è stata costituita la Federazione italiana del jazz, e con un evento simbolico è stata sancita l'adesione sostanziale di Uj al primo punto programmatico fissato dal neonato organismo nazionale in accordo con il Mibac, per portate il jazz nelle scuole.

La Fondazione Umbria Jazz, in accordo con la Regione e con l'istituto comprensivo 2 di Perugia, ha ideato così, per la prossima primavera, un percorso didattico e sperimentale di tre mesi che farà da prologo alla realizzazione di una intera sezione del Festival dedicata ai bambini, con laboratori e intrattenimento esperienziale.