Questore, spero torni la tranquillità

"Ci auguriamo che con questa operazione gli imprenditori presi di mira e non solo abbiano ritrovato la tranquillità": il questore di Perugia Giuseppe Bisogno ha parlato così dell'operazione della squadra mobile che ha permesso di smantellare una presunta banda dedita al furto di escavatori, trattori e altri mezzi. Sottolineando la "bravura e l'impegno" del personale impegnato.

Il questore ha anche evidenziato la collaborazione "continua ed efficace tra forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. "Non possiamo non sottolineare l'importanza da parte delle stesse aziende - ha comunque evidenziato il questore Bisogno - di dotarsi di misure di sicurezza passive, come sistemi di video sorveglianza, che possono scoraggiare furti e essere di aiuto agli investigatori quando questi avvengono".