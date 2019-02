Altro furto di semaforo Provincia Terni

Altro furto di semafori, dopo quello denunciato a fine gennaio, ai danni della Provincia di Terni. L'ultimo episodio è accaduto nella notte lungo la strada provinciale 31, nel Comune di Giove, dove i sistemi di regolazione del traffico erano stati installati per motivi di sicurezza. A renderlo noto è la stessa amministrazione provinciale.

In questo secondo caso i semafori sono stati smontati e sono state rubate solo le parti luminose lasciando in terra le batterie e i supporti. L'amministrazione provinciale ha reso noto di avere sporto denuncia e provveduto a sostituire i due semafori ripristinando le condizioni di sicurezza per chi viaggia.

L'altro furto, meno di un mese fa, era stato compiuto lungo la strada provinciale 3 Ter, all'altezza di Taizzano di Narni, dove furono rubati altri due impianti.