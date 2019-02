Alta formazione a Villa umbra a marzo

Gli aggiornamenti giurisprudenziali in tema di appalti pubblici, trattati da relatori di rilievo nazionale, e la disamina dell'articolata disciplina delle società a partecipazione pubblica, attraverso la presentazione del commentario curato dal professor Giuseppe Morbidelli, qualificheranno il piano formativo a catalogo di marzo, approvato da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Si parte il 5 marzo a Villa Umbra con il seminario gratuito "Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di appalti pubblici". Interverranno Giuseppe Severini, presidente della quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, Oberdan Forlenza e Stefano Fantini, consiglieri di Stato. Il seminario apre il percorso formativo articolato in tre giornate formative.

Il secondo incontro "Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di edilizia ed urbanistica" si svolgerà il 26 marzo.