Sindacati pensionati, donazione a Cascia

I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil donano 75 mila euro al Comune di Cascia. Fondi che sono il frutto della raccolta di solidarietà tra gli iscritti di tutta Italia in favore delle popolazioni terremotate e che consentiranno all'amministrazione comunale di completare il nuovo centro polivalente, già in fase di realizzazione.

Un luogo di aggregazione, servizi e assistenza a disposizione della collettività non solo di Cascia, ma di tutta la Valnerina.

Una struttura costruita con criteri antisismici e quindi utilizzabile anche in casi di emergenza. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Mario De Carolis e il suo vice Gino Emili, mentre per le organizzazioni sindacali sono intervenuti i segretari generali regionali dei pensionati, Maria Rita Paggio (Spi Cgil), Giorgio Menghini (Fnp Cisl) e Francesco Ciurnella (Uilp Uil). Presente per le segreterie nazionali il segretario Uilp Uil Emanuele Ronzoni.