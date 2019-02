Marini, Copperman promuove l'Umbria

"Girato interamente in Umbria, soprattutto a Spoleto, il film Copperman rappresenta una importante occasione di promozione della regione in tutto il territorio nazionale. Dunque un buon investimento che contribuirà a rafforzare ulteriormente l'attrattività dell'Umbria quale meta di significativi flussi turistici": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha partecipato a Spoleto, insieme al vice presidente, Fabio Paparelli, alla presentazione della pellicola, da alcuni giorni nei cinema di tutta Italia.

"L'Umbria - ha sottolineato quindi Paparelli - si conferma una location ideale per la realizzazione di film e serie televisive di grande successo che stanno contribuendo in maniera considerevole alla nostra promozione turistica".

Marini ha poi ringraziato la produzione, la Eliofilm, "per aver scelto l'Umbria quale location".