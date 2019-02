In aumento l'offerta di lavoro nel perugino

Nel mese di febbraio in corso, le imprese della provincia di Perugia hanno programmato 3.050 entrate al lavoro. Un dato superiore del 14,2% rispetto al febbraio 2018 quando le assunzioni programmate furono 2.670. In un anno 380 entrate al lavoro in più.

Se l'osservazione si sposta su base trimestrale (febbraio-aprile 2019) il sistema Excelsior prevede 10.820 assunzioni nelle imprese in provincia di Perugia, in salita dell'8,9% sul trimestre febbraio-aprile del 2018, pari a 890 posti di lavoro in più.

Il fenomeno in termini tendenziali dunque vive in territorio positivo, sia alla luce di un confronto tra singolo mese - febbraio '19 su febbraio '18 - che su base trimestrale.

"Pur in presenza di un rallentamento dei cicli economici - osserva, in una nota della Camera di commercio di Perugia, il suo presidente, Giorgio Mencaroni - le imprese perugine riescono a creare nuova occupazione".