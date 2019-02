Corso su pa e nuovo regolamento privacy

Il cambiamento organizzativo della pubblica amministrazione è stato il filo conduttore della giornata formativa "Il GDPR e il D.Lgs 101/2018: La normativa sulla Privacy in Italia" organizzata dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

I relatori sono stati Roberto Mastrofini, avvocato, presidente della Fondazione Logos PA, formatore esperto in organizzazione e gestione, e Cristina Pieretti, esperta in modelli organizzativi, formatore, progettista sistemista e valutatore dei sistemi di Gestione qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità sociale e D.Lgs 231/01.

Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola, ha proposto ai numerosi partecipanti "di organizzare, fin dal prossimo maggio, il forum dei Responsabili per la protezione dei dati personali e degli addetti al trattamento dei dati per facilitare l'applicazione dei numerosi adempimenti previsti dal Regolamento europeo 679 del 2016 e trovare un approccio omogeneo a livello regionale".