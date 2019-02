Cinema in pediatria in ospedale a Terni

(ANSA) - TERNI, 19 FEB - E' pronto a diventare realtà all'interno dell'ospedale Santa Maria di Terni il progetto "Cinema in pediatria" promosso, grazie ad una raccolta fondi, dall'associazione I Pagliacci, che da anni porta sorrisi tra i piccoli pazienti della struttura.

Ammonta a poco meno di 28 mila euro la cifra raggiunta finora, come ha reso noto, in una conferenza stampa che si è tenuta in Comune, il presidente dell'associazione, Alessandro Rossi.

Presenti anche il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, Sandro Fratini, la responsabile del reparto di Pediatria facente funzioni, Federica Celi, l'assessore comunale a Welfare e Partecipazione, Marco Celestino Cecconi, e quello alla Cultura, Andrea Giuli.

"La raccolta fondi - ha spiegato Rossi - è stata davvero solidale ed è andata oltre le nostre aspettative, considerando che alcune iniziative sono ancora in corso. La città ha dunque risposto alla grande e questo ci rende veramente fieri del lavoro svolto".