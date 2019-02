Chirurgia senza bisturi a Perugia

Una nuova, recente e mininvasiva tecnica endoscopica, sviluppata in Giappone per curare i disturbi motori dell'esofago, è stata applicata per la prima volta in Umbria dall'equipe di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'azienda ospedaliera di Perugia diretta dal dott. Carlo Clerici.

L'equipe, composta dall'anestesista dottoressa Enrica Sciascia e dagli infermieri Cristina Piffarotti, Goffredo Pompei, Mirko Gaggiotti, Diego Catoggio e Andrea Brecchio, coordinata dal dottor Raffaele Manta, ha eseguito una tecnica utilizzata in Italia solo presso gli ospedali di Modena, La Cattolica di Roma, il S.Raffaele e Humanitas di Milano.

La nuova tecnica è utilizzata per il trattamento della Acalasia, patologia non frequente che attiene un severo disturbo della deglutizione a seguito del restringimento del muscolo dell'esofago ed è stata eseguita nei giorni scorsi su una donna di 70 anni della provincia di Perugia.