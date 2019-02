Premi a Birra Perugia a Birra dell'anno

Birra Perugia protagonista del concorso "Birra dell'anno" che si è svolto a Rimini durante la fiera BeerAttraction. L'azienda perugina ha infatti conquistato tre medaglie, due d'argento e una di bronzo, con Cosmo rosso, Suburbia e Calibro 7.

La giuria è stata presieduta da Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, e composta da numerosi esperti, italiani e stranieri.

Che hanno valutato 1.994 birre.

"Salire su quel palco è una soddisfazione immensa - dicono i ragazzi di Birra Perugia -, specialmente per noi che siamo un piccolo birrificio con la passione e l'amore per il proprio lavoro come uniche armi. Stiamo riscuotendo dei successi inimmaginabili, basti pensare che nel 2016 siamo stati proclamati Birrificio Italiano dell'Anno e che abbiamo ottenuto premi straordinari a livello internazionale".