Giubilei, ecco le mie idee per Perugia

Lavoro, cultura, giovani ed eventi come motore di sviluppo, sicurezza, partecipazione attraverso momenti di confronto con "consigli territoriali"; sociale, programmazione urbanistica senza consumo di suolo e cementificazioni con riutilizzo del patrimonio esistente: sono gli argomenti che Giuliano Giubilei considera parte fondamentale del programma legato alla sua candidatura a sindaco di Perugia per il centrosinistra. Argomenti illustrati al Circolo dipendenti della Perugina durante l'iniziativa che ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale.

Una proposta politica, ha detto all'ANSA Giubilei, "che nasce dal basso e dalla società". "Per fare tornare Perugia - ha aggiunto - una città capitale e non più grigia come è ora.

Partiamo da qui perché luogo simbolo per il lavoro, tema che mettiamo al primo punto soprattutto per i giovani, collegandoli alle occasioni che questa città non dà più, riaprendo così anche il dialogo tra Università e Comune che si è interrotto".