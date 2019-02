Da pensionati 75 mila euro per Cascia

I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil consegneranno il 19 febbraio al sindaco di Cascia Mario De Carolis 75.000 euro come contributo per il completamento di una struttura permanente polivalente già in fase di costruzione.

L'edificio - costruito nel totale rispetto delle più recenti norme antisismiche, sottolineano le organizzazioni - sarà normalmente utilizzato per scopi sociali, con particolare attenzione alle attività destinate agli anziani e ai disabili, ma è stato concepito in maniera tale da essere utilizzato, in caso di calamità, come struttura di emergenza.

Il progetto è stato ideato tenendo conto delle particolari necessità che, in caso di eventi sismici, hanno le persone anziane e i disabili costretti al trasferimento al di fuori delle proprie abitazioni.