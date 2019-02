Arriva legal drama ispirato Amanda Knox

Su FoxCrime (Sky, 116) in prima visione assoluta dal 19 febbraio, il martedì alle 21.05 a pochi giorni dalla messa in onda americana, arriva Proven Innocent, il nuovo legal drama creato da Danny Strong (già autore di Empire) ispirato alla vicenda di Amanda Knox, che racconta la storia di Madeline Scott (Twilight) alla guida di un team di avvocati deciso a scagionare coloro che vengono ingiustamente dichiarati colpevoli. Madeline da giovane, insieme al fratello Levi (Riley Smith, True Detective), è stata ingiustamente giudicata colpevole per un omicidio. La sua innocenza verrà dimostrata solo dopo dieci anni.

Strong ha confermato di essersi ispirato alla vicenda del delitto di Perugia quando la studentessa inglese Meredith Kercher fu uccisa e la statunitense Amanda Knox fu dichiarata colpevole e poi scagionata dall'accusa di omicidio soltanto molti anni dopo. Tra Proven Innocent e la vicenda di Meredith ci sono similitudini, anche se lo stesso Strong ha detto che la fiction mantiene tratti romanzati.