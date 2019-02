A Villa umbra novità su gestione appalti

Le novità normative per la gestione degli appalti nell'anno corrente e per la ricostruzione post sisma 2016 sono state al centro del seminario organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Relatore della giornata formativa, Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, collaboratore de "Il Sole 24 Ore". I lavori del seminario sono stati aperti dall'amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola, Alberto Naticchioni.

"Il corso - ha sottolineato Naticchioni - affronta la complessa disciplina degli appalti, presto al centro di nuove iniziative formative organizzate a Villa umbra. Il 26 febbraio si svolgerà, infatti, il seminario 'Sanzioni in materia di subappalti illeciti' con il dottor Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica di Perugia, e l'avvocato Daniele Spinelli, esperto in appalti pubblici. Il 5 marzo si terrà la prima delle tre giornate formative che vedranno intervenire illustri Consiglieri di Stato".