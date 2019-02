"Anteprima Sagrantino 2015" a Montefalco

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Su il sipario di "Anteprima Sagrantino 2015" che si svolgerà a Montefalco dal 18 al 20 febbraio, evento promosso dal Consorzio Tutela Vini Montefalco.

Tasting, visite in cantina, iniziative e masterclass per un focus completo su Montefalco, le sue aziende ed i suoi produttori. E' questo l'obiettivo che si intende centrare, attraverso il coinvolgimento delle cantine e della realtà produttive, per una panoramica completa sulla nuova annata ma anche sulle capacità evolutive del Montefalco Sagrantino Docg, sugli abbinamenti gastronomici con il coinvolgimento di chef da tutta Italia, sulla corretta comunicazione all'interno di un ristorante, con il coinvolgimento dei sommelier italiani.

"Inoltre quest'anno - - afferma Filippo Antonelli, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco - celebriamo i 40 anni dal riconoscimento delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg, istituite nel 1979testimonianza di un lungo ed importante processo di osmosi tra vitivinicoltura e territorio".