Aiello "Atleta con il cuore" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Il podista non vedente Luca Aiello, della squadra dei L'Unatici Ellera Corciano, è stato insignito del riconoscimento di "Atleta con il cuore", nell'ambito del Progetto cuore del Comune di Perugia.

La cerimonia di consegna della pergamena, "omaggio alle sue doti sportive, al suo coraggio e alla sua forza che, nonostante la disabilità, l'hanno portato a raggiungere importanti traguardi", si è tenuta nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori.

"Luca è diventato un esempio per tutti - ha spiegato il delegato del Progetto cuore, Carmine Camicia - perché è riuscito a fare ciò che una persona cosiddetta normale svolge senza difficoltà, per la sua voglia di fare, la sua attività agonistica, il suo impegno nel sociale. L'intento di 'Atleta con il cuore' è proprio quello di dare il giusto risalto e riconoscimento a coloro che, nonostante la disabilità, riescono a raggiungere importanti traguardi in campo sportivo. Perché quando si fa qualsiasi cosa con il cuore e con il sorriso è solo da apprezzare".