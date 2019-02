Tomassini, idee chiare per migliorare

Puntare al "cambiamento" e "miglioramento", avendo "idee chiare" per diffondere i concetti di cultura d'impresa e crescita all'interno delle imprese di piccole dimensioni: Alessandro Tomassini, neopresidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Umbria, che riunisce le aziende con meno di 50 dipendenti, delinea i primi obiettivi.

Lo fa in un'intervista all'ANSA. Tomassini, 42 anni, è alla guida dell'azienda di famiglia la Tecnocarta, che opera nel packaging, ha già una lunga esperienza di vita associativa.

Sottolinea che oggi nel mondo produttivo "c'è bisogno di portare un cambiamento avendo idee chiare". Ecco allora che come obiettivo per i prossimi anni, Tomassini mette "la ricerca del miglioramento in merito alle linee strategiche sulle quali si concentrerà l'attività, in particolare per le problematiche di interesse ed attualità come la crescita dimensionale, cultura d'impresa, formazione, sostenibilità e una sempre più puntuale rappresentanza degli interessi delle piccole imprese".