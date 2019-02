Ternana esonera Calori, arriva Gallo

La Ternana Calcio (Lega Pro, girone B) ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Alessandro Calori, sostituendolo alla guida della squadra con Fabio Gallo.

Lo comunica una nota dello società.

Si tratta del secondo esonero della stagione in casa rossoverde: Calori era infatti arrivato a Terni il 20 gennaio scorso al posto di Luigi De Canio. In sei partite, cinque di campionato e una di Coppa Italia, ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte, l'ultima in casa dell'AlbinoLeffe.

Gallo, lo scorso anno allo Spezia, e il suo staff sono già al lavoro con la squadra a Roma per un breve ritiro per preparare la gara con la Triestina in programma sabato al Liberati.

La Ternana ha cominciato la stagione con l'obiettivo di tornare in serie B, ma al momento è dodicesima con 32 punti e non vince un match dal 27 dicembre scorso.