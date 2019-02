'Nero Norcia' torna in centro storico

A distanza di oltre due anni dal terremoto "Nero Norcia, la mostra mercato dedicata al tartufo e ai prodotti della Valnerina torna nel centro storico della città di San Benedetto. La 56/a edizione inizierà il 22 febbraio per concludersi il 10 marzo.

Organizzata con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini, la manifestazione enogastronomica si svilupperà nel corso di tre fine settimana - 22, 23 e 24 febbraio, 2 e 3 marzo, 9 e 10 marzo - e sarà allestita nel cuore della città. Dopo che le ultime due edizioni si erano svolte, per l'inagibilità di parte del centro storico, presso l'ex campo sportivo Europa. "In piazza San Benedetto - ha spiegato il sindaco Nicola Alemanno in una conferenza stampa a Perugia - sarà allestita una tensostruttura trasparente dove troveranno spazio gli espositori che saranno presenti anche lungo corso Sertorio fino a Porta Ascolana e quindi congiungersi con i negozi delocalizzati di viale della Stazione".