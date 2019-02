Potrà essere visitato interno Basilica Norcia

La Basilica di San Benedetto a Norcia tornerà visitabile per alcune ore anche all'interno, tra le macerie. Accadrà sabato 23 febbraio, in occasione dell'accensione della Fiaccola benedettina che apre ufficialmente gli eventi legati al patrono d'Europa.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Nicola Alemanno, nell'ambito della presentazione della 56/a edizione di "Nero Norcia", manifestazione dedicata al tartufo e ai prodotti della Valnerina.

"Consentiremo a chi lo vorrà - ha detto Alemanno - di tornare, anche se per breve tempo, a calpestare i marmi della navata centrale della Basilica, ovviamente nella parte già liberata dalla macerie". Questo sarò possibile grazie alla realizzazione di un percorso che "permetterà alle persone di entrare, in totale sicurezza, all'interno della Basilica dalla parte di dove un tempo c'era il portico" ha spiegato ancora il sindaco.