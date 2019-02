Tomassini a vertice Piccola industria

Sarà l'imprenditore Alessandro Tomassini, 42 anni, a guidare il Comitato Piccola industria di Confindustria Umbria che rappresenta le aziende con meno di cinquanta dipendenti. E' stato eletto in occasione dell'assemblea del settore.

Tomassini guida l'azienda di famiglia, Tecnocarta di Passaggio di Bettona, che opera nel packaging alimentare e industriale e ha una lunga esperienza associativa cominciata con il Gruppo giovani imprenditori e proseguita con l'impegno nella sezione grafica e cartotecnica di Confindustria Umbria.

Il presidente - è detto in un comunicato dell'associazione degli industriali - ha espresso un "vivo ringraziamento" a quella uscente Anna Maria Baldoni.

"Le linee strategiche sulle quali si concentrerà la nostra attività - ha detto Tomassini - riguarderanno in particolare problematiche di interesse ed attualità come la crescita dimensionale e una sempre più puntuale rappresentanza degli interessi delle piccole imprese".