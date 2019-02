Incidenti, una donna morta e tre feriti

Una donna morta e tre feriti: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel nel territorio del comune di Fabriano che ha coinvolto quattro autovetture e un mezzo pesante. A perdere la vita una donna 53enne residente in Umbria, a Fossato di Vico (Perugia). Dei tre feriti, residenti nel territorio, un uomo e una ragazza sono stati trasporti all'ospedale "Engles Profili" di Fabriano, mentre il terzo è ricoverato a Torrette di Ancona. Erano alla guida delle automobile, mentre il conducente del Tir è rimasto illeso. La 53enne era alla guida di una Renault Clio, le altre automobili sono un'Alfa Romeo 147, una Fiat Panda, un Land Rover. L'incidente è avvenuto lungo la strada Arceviese che collega Fabriano a Sassoferrato, all'altezza del bivio per Coccore. Sul luogo i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La strada Arceviese è stata chiusa per ore per la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi di rito.