Cristicchi di scena al Mancinelli

(ANSA) - TERNI, 13 FEB - Reduce dal successo di Sanremo, dove si è aggiudicato il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e quello alla miglior composizione musicale, Simone Cristicchi arriva ad Orvieto nell'ambito del progetto #TeatroMemoria, promosso dall'associazione Teatro Mancinelli TeMa in occasione del 'Giorno del ricordo'.

Domani sera il cantautore e attore sarà in scena al Mancinelli con il suo spettacolo 'Esodo', una rappresentazione in forma di racconto per voce, parole, immagini e musica per riportare alla memoria il dramma delle foibe e l'esodo istriano degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Lo spettacolo - inizialmente previsto lo scorso 5 febbraio e posticipato per la partecipazione al festival di Cristicchi - si inserisce all'interno della stagione teatrale del Mancinelli e sarà preceduto, sempre domani alle 11, da un incontro con gli studenti delle scuole superiori di Orvieto e del comprensorio per una riflessione su questa tragedia della metà del Novecento.

