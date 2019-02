Corso su incarichi nelle partecipate

"Il sistema delle partecipazioni pubbliche è sottoposto a norme di trasparenza stringenti": è quanto affermato da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, che ha organizzato a Villa Umbra il corso "Incompatibilità ed inconferibilità in società partecipate e pubbliche amministrazioni.

"Si tratta di un quadro normativo articolato - ha detto Naticchioni - che merita un doveroso approfondimento anche alla luce dei principali pronunciamenti della giurisprudenza. Siamo di fronte ad una disciplina articolata che interessa in Umbria numerose realtà. Secondo l'ultima 'Relazione sugli organismi partecipati dagli enti territoriali' pubblicata dalla Corte dei Conti, l'Umbria conta, infatti, 155 partecipate".

Naticcchioni ha ringraziato il Comune di Perugia, socio del Consorzio, per aver suggerito questa giornata formativa.