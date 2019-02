Sindaco Norcia, sentiamo presenza Stato

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 FEB - "Dopo un lungo periodo in cui è stato necessario per il governo prendere coscienza della situazione, oggi risentiamo la presenza non simbolica ma concreto dello Stato che si mette a disposizione del territorio per risolvere le criticità del post terremoto": così il sindaco di Norcia ha commentato la visita del sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Vito Crimi, alle aree umbre colpite dal sisma del 2016.

"Non era semplice per nessuno entrare in una situazione così complessa come quella della ricostruzione - ha spiegato Alemanno - ma adesso nel sottosegretario e nel commissario Farabollini abbiamo due interlocutori con i quali si può allacciare un discorso e hanno orecchie pronte ad ascoltare le problematiche sollevate dai sindaci".

Dopo la visita alla frazione di San Pellegrino, Alemanno ha ricevuto Crimi e lo stesso commissario straordinario a Norcia capoluogo. (ANSA).