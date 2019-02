Bando Usa bussola su fragilità sociale

"Usa la bussola" è il titolo scelto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia per uno dei bandi destinati alla fragilità sociale nell'ambito della programmazione 2019.

Al centro dell'iniziativa giovani tra vecchie e nuove dipendenze, dall'alcol agli stupefacenti fino alle nuove forme di dipendenza sempre più diffuse - sottolineano i promotori - ma ancora poco conosciute quali il gioco d'azzardo e la dipendenza da internet, per citarne alcune. "Usa la bussola" vuole quindi lanciare un messaggio di orientamento rivolto ai ragazzi, nell'ottica della conoscenza e della prevenzione di tali fenomeni.

La Fondazione presenterà il bando in un convegno in programma il 13 febbraio, alle 16.30, presso la Sala dei notari di Palazzo dei Priori al quale prenderanno parte autorità ed esperti che approfondiranno l'entità del fenomeno, i fattori di rischio e le modalità di intervento per prevenire ed arginare le varie forme di dipendenze.