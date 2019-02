Utente, "fatevi aiutare dalla Caritas"

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - "La cosa più bella dei volontari Caritas è che hanno sempre un sorriso malgrado le loro preoccupazioni in casa, come tutti. Essere accolta, ascoltata da loro mi fa stare bene e cosa posso dire a quanti incontrano delle difficoltà nella vita? Non tentennate, fatevi aiutare dalla Caritas, ci sono persone pronte e disponibili per voi". Lo racconta una frequentatrice del "Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" del capoluogo umbro nel video di apertura-benvenuto al nuovo sito ufficiale della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve (www.caritasperugia.it) realizzato nell'ambito del progetto "Civis Mei" (un'iniziativa finanziata dal Fondo Lire Unrra del ministero dell'Interno) e recensito nell'ultimo numero di "InformaCaritas" della Caritas italiana.

Parte intanto la seconda edizione del progetto "SoSteniamo il lavoro".

Tra le difficoltà impellenti c'è la ricerca di un lavoro dignitoso. "Per questo abbiamo dato vita nel 2017 - evidenzia il direttore Giancarlo Pecetti - al progetto 'SoSteniamo il lavoro' realizzato insieme agli Uffici diocesani di pastorale giovanile e per i problemi sociali e il lavoro, finanziato dalla Caritas italiana, attraverso i fondi dell'8xMille della Chiesa cattolica, e con le risorse a disposizione della nostra Caritas diocesana". La seconda edizione di questo progetto (la prima ha dato a 16 persone giovani adulte una opportunità di lavoro in aziende del territorio) sarà avviata a fine febbraio con la fase della selezione delle candidature pervenute in Caritas.