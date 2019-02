Da azienda umbra dieta cavalli base soia

Con l'obiettivo di accrescere il benessere equino, Giardini spa presenta alla fiera Cavalli a Roma la nuova dieta a base di soia, con un'intera gamma di prodotti in cui il pregiato legume ha un ruolo determinante.

Grazie alla presenza di proteine superiore di oltre il 10% rispetto a qualsiasi altro legume, la soia può fornire un apporto, sia energetico sia strutturale, enormemente superiore a quello di alimenti similari.

Grazie al processo di fioccatura, inoltre la soia diventa molto digeribile e più assimilabile, venendo quindi esaltata nelle sue potenzialità nutritive. In particolare Giardini spa ha realizzato prodotti sia adatti a cavalli sportivi, fino ai campioni, sia ideali per il mantenimento e il lavoro limitato di cavalli ad uso familiare o di maneggio.

Giardini spa ha sviluppato i prodotti con "evidenze scientifiche" secondo le quali la soia sarà l'alimento che nel futuro farà la differenza, anche per gli equini.