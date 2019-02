Cns, ispezionate 1.300 Sae, perizia aria

(ANSA) - ANCONA, 8 FEB - Il Consorzio Nazionale Servizi (Cns) "si è attivato immediatamente" per le Sae (Soluzioni abitative di emergenza) ammalorate, rimuovendo e sostituendo le pavimentazioni danneggiate e rispondendo "con immediatezza alle situazioni di urgenza segnalate, secondo un programma condiviso con le amministrazioni locali". Ad oggi, riferisce una nota, "sono state già ripristinate oltre 100 Sae e non sono stati riscontrati problemi post-intervento". In corso anche controlli a tappeto" su tutte le casette per i terremotati realizzate dal Consorzio, ne sono state ispezionate "oltre 1.300 (70% del totale)". Il Cns "è quindi intervenuto, e sta operando, a prescindere da ogni questione relativa alla responsabilità dell'accaduto". In accordo con la Protezione Civile, "ha commissionato al Politecnico di Milano una perizia tecnica rigorosissima sulla salubrità dell'aria all'interno delle Sae, analisi che prevedono l'individuazione di eventuali ceppi patogeni nell'aria e l'analisi del rischio per la salute della popolazione".