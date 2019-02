Cammini francescani, boom di presenze

Boom di presenze nel 2018 per i cammini francescani con circa 22.000 persone che in Umbria li hanno percorsi da soli, in gruppo o in compagnia degli amici a quattro zampe. La Via di Francesco e i cammini dell'Umbria sono sempre più anche un fenomeno mondiale, con pellegrini provenienti dai cinque continenti, 50 nazioni e oltre 1.000 città.

Nella sala stampa del Sacro Convento di Assisi sono stati presentati i dati ufficiali delle presenze (oltre alla maggioranza di pellegrini italiani, crescita di tedeschi, francesi, americani e austriaci, ma anche camminatori dall'Alaska) che confermano la città di San Francesco e l'Umbria "tra le mete più importanti e amate in Italia". Di questo numero record di pellegrini, circa 15.000 hanno percorso i sentieri francescani verso Assisi. "Attraverso i cammini si cerca di tornare alle radici della propria esperienza umana che sembra oggi smarrita nel panorama che stiamo vivendo" ha affermato il custode del Sacro convento padre Mauro Gambetti.