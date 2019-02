Lesioni nel cavo orale, convegno a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 7 FEB - Le lesioni benigne e maligne che interessano il distretto oro-maxillo-facciale saranno al centro di un aggiornamento scientifico promosso dall'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni il 9 febbraio al centro congressi dell'hotel Garden.

Un team plurispecialistico dell'ospedale ternano, composto da otorino, maxillo-facciale e odontoiatra, illustrerà le più frequenti patologie oro-cervico-facciali, che si caratterizzano - spiega una nota dell'azienda - per l'alta complessità clinica, per la rilevanza delle funzioni potenzialmente coinvolte (masticazione, deglutizione, fonazione, respirazione) e per la complessità del percorso diagnostico e terapeutico, che esige una diagnosi precoce e un approccio multidisciplinare per un modello di trattamento integrato.

I tumori maligni del distretto testa-collo interessano circa 9 mila nuovi pazienti l'anno con un tasso di mortalità del 40%.