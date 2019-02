Candiani a giuramento allievi agenti

Il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani sarà a Spoleto il 7 febbraio per la cerimonia di giuramento del 202/o corso allievi agenti all'Istituto per Sovrintendenti della polizia di Stato.

Consegnerà infatti la medaglia al primo classificato, agente in prova, Camilla Natalini.

Per Candiani "l'istituto di Spoleto rappresenta un fiore all'occhiello della città e merita di essere valorizzato e non trascurato come è successo in passato, rischiando persino di chiudere". "Il valore della divisa - ha aggiunto - arricchisce il territorio per la garanzia di sicurezza che rappresenta e la formazione di agenti in difesa dei cittadini. Non è un caso che il Governo abbia deciso di investire sulla sicurezza potenziando l'organico: a breve, infatti, in Umbria arriveranno nuovi agenti e stiamo lavorando con ottimi risultati anche sul presidio fisso di Fontivegge grazie alla collaborazione e alla perfetta sintonia tra il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco Andrea Romizi e il Viminale".