Al via premio Raccontami l'Umbria

E' di fatti partita la decima edizione di "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", premio internazionale di giornalismo istituito dalle Camere di commercio di Perugia e Terni.

Secondo quanto riferisce lo stesso ente, sono già "numerosissime e qualificate" le candidature di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, blogger e web writers, provenienti da ogni parte del mondo. Termine ultimo per presentare le domande è il 19 febbraio.

"Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", indetto dalle Camere di commercio di Perugia e Terni, è riservato ad articoli e video che abbiano trattato delle eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità dell'Umbria, contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.