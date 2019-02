Scuola umbra pa accreditata dalla Sna

La Scuola umbra di amministrazione pubblica è stata accreditata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, Sna, per l'erogazione della formazione continua rivolta agli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

"L'accreditamento - spiega Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico di Villa umbra - rappresenta un ulteriore riconoscimento nazionale dell'attività profusa dalla Scuola. Con questo accreditamento, si affida alla Scuola la possibilità di svolgere attività di formazione continua per gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

L'Organismo indipendente di valutazione è un soggetto nominato in ogni pubblica amministrazione dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo al fine di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni".