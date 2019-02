Presidente Provincia Perugia visita gdf

(ANSA) - PERUGIA, 5 FEB - Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, si è recato in visita al comando provinciale della guardia di finanza, dove è stato accolto dal comandante, colonnello Danilo Massimo Cardone, e dagli ufficiali.

Il comandante provinciale, nel corso dell'incontro, ha illustrato l'organizzazione del Corpo, anche alla luce del rinnovato assetto territoriale, di recente assunto, che ha visto l'istituzione di due nuovi reparti (compagnia di Perugia e gruppo di Foligno).

Il presidente della Provincia ha ringraziato tutti i militari per l'impegno profuso nell'espletamento dei delicati compiti istituzionali di polizia economico finanziaria a tutela delle categorie economiche che operano legalmente sul mercato, oltre che per l'importante contributo assicurato nel comparto dell'ordine e della sicurezza pubblica. (ANSA).