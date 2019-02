Laboratori dedicati ai Piani di zona

"All'interno del Piano sociale regionale 2017-2019 troviamo un riferimento specifico ai Piani di zona che sono strumenti fondamentali per rispondere alle esigenze e alle necessità dei più deboli": così Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, in apertura dei laboratori "Co-progettazione piani di zona: costruzione del metodo e degli strumenti di lavoro". Ogni laboratorio è composto da operatori pubblici degli uffici di piano e delle 12 Zone sociali dell'Umbria.

"Ogni Piano - ha spiegato Naticchioni - conterrà riferimenti a famiglie e minori, disabili, al contrasto della povertà. Il percorso formativo consentirà al personale che opera all'interno delle 12 Zone sociali di poter progettare e realizzare un Piano di zona articolato, rispondente alle necessità locali. Siamo convinti che sia una scommessa importantissima per l'Umbria, viste le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale".