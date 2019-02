Serre con marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - TERNI, 2 FEB - Due serre artigianali con all'interno 12 piante di marijuana, tutte in piena infiorescenza, sono state sequestrate nell'abitazione di Calvi dell'Umbria di un trentatreenne kosovaro, arrestato dai carabinieri al termine di una perquisizione.

Il giovane - riferisce l'Arma - è stato fermato ad un posto di controllo lungo la Flaminia Vecchia. Indosso gli è stata trovata una dose, e visto anche il suo atteggiamento evasivo e nervoso, è stato deciso di proseguire le verifiche nel suo appartamento.

Qui, oltre alle 12 piante, sono state trovate anche lampade e concimi utilizzati per la coltivazione, due bilancini di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento e la suddivisione delle dosi, oltre ad ulteriori 35 grammi di hascisc. Le piante sequestrate, che insieme arrivavano ad un peso totale di più di 2 chilogrammi, secondo gli investigatori una volta essiccate avrebbero permesso al presunto pusher produttore in proprio di ricavare centinaia di dosi.