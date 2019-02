Nuova biblioteca in scuola Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 2 FEB - Una nuova biblioteca è stata allestita a Norcia nei locali nell'istituto scolastico omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia che sarà fruibile dagli studenti con il progetto di aprirsi alla cittadinanza. Prima del terremoto Norcia disponeva di una biblioteca che si trovava all'interno dei locali del complesso monumentale di San Francesco, danneggiato anch'esso dal sisma. A suggellare l'iniziativa stamani erano presenti il sindaco Nicola Alemanno, l'assessore alla cultura e politiche sociali Giuseppina Perla e il dirigente scolastico, Rosella Tonti.

Promotrici del progetto '#unlibroperlascuola' sono le professoresse Alessia Anzani e Chiara Procacci.

"Ancora un momento importante non solo per la scuola ma per tutta la comunità e desidero complimentarmi con i docenti e la dirigente, che guarda sempre avanti, per questa iniziativa che auspico possa essere ripresa anche in altri comuni del cratere" ha detto Alemanno che ha donato dei libri di narrativa, come è nello spirito del progetto.